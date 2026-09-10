С три нови багера ще отстраняват аварии техническите екипи в гр. Брезник, гр. Земен и гр. Перник

„ВиК“ ООД гр. Перник уведомява своите абонати, че започна да обновява автопарка си, тъй като техническото състояние на машините и автомобилите, които се използват от техническите екипи за отстраняване на аварии и за строително-ремонтни дейности по водопроводната мрежа, е в критично състояние. Последното обновяване на автопарка на дружеството е било преди години и то с техника „втора употреба“, тъй като това е била политиката на фирмата.

С три нови големи багера тип „челен товарач“ ще работят техническите екипи в гр. Брезник, в гр. Земен и гр. Перник. Машините пристигнаха вчера и са взети на лизинг за 5 години.

„Един от основните приоритети в работата ми, още в стъпването ми в длъжност като управител на „ВиК“ ООД гр. Перник, беше да оптимизирам дейността на техническите и аварийните екипи на дружеството. Преустроихме целия работен процес, през контрола до качеството на свършената работа и така успяхме да отстраним изоставени и с години течове, както и да намалим относителния дял на текущите аварии. До момента сме отстранили близо 2600 аварии като в тази цифра влизат и отремонтирането на изоставените течове. Но техниката, с която работим е в катастрофално състояние, особено в градовете Брезник и Земен, което и наложи да започнем процеса по обновяване на автопарка имено оттам. Новите багери са на лизинг, тъй като това е икономически по-целесъобразно отколкото да се взимат машините под наем, както е била обичайната практика във фирмата до този момент. Планираме да осигурим и малки верижни багери и пикапи за екипите, особено в малките населени места и селата, където теренът е планински и на места труднопроходим, а техниците правят чудеса, за да се справят с авариите и компрометираната водопреносна мрежа.“, каза Стоян Цветанов, управител на „ВиК“ ООД гр. Перник.

Трите нови багера вече са включени в техническите работни графици на екипите.