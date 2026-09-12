Сурвакари от Светля покориха Италия

СУРВАКАРИТЕ ОТ СВЕТЛЯ ПОКОРИХА ПУБЛИКАТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ ФЕСТИВАЛ „RIMA“ В ИТАЛИЯ

Село Светля представи България на 15-ото издание на Международния фестивал на антропологичните маски „Rima“ 2026 в Трикарико

Сурвакарската група на село Светля, община Ковачевци, представи България на 15-ото издание на престижния Международен фестивал на антропологичните маски „Rima“ 2026, който се проведе на 4 и 5 септември в град Трикарико, Италия.

В рамките на два дни Трикарико се превърна в своеобразна столица на древните маскарадни традиции.

Фестивалът събра 20 групи от шест държави и пет италиански региона, представяйки разнообразието на ритуалите, маските, танците и звука на традиционните звънци, които и до днес пазят паметта за древни обичаи.

В международния форум участваха маскарадни групи от Португалия, Испания, Перу, Еквадор и Боливия, както и представители на италианските региони Кампания, Фриули-Венеция Джулия, Сардиния, Молизе и Сицилия. Домакините бяха представени от традиционните групи „Маски от Трикарико“ и „Домини ди Лавело“ от област Базиликата.

Българското участие беше поверено единствено на сурвакарската група от село Светля, която се представи с около 50 участници от различни поколения. Деца, младежи и възрастни заедно пренесоха на италианска сцена един от най-разпознаваемите български маскарадни обичаи.

Със своите впечатляващи маски и костюми, звъна на хлопките, ритуалите и характерната си енергия сурвакарите от Светля спечелиха сърцата на многобройната публика и предизвикаха силен интерес и възхищение.

Участието в „Rima“ 2026 е не само престижно международно представяне, но и важен момент за популяризирането на българското нематериално културно наследство. На фона на различните маскарадни традиции от Европа и Латинска Америка българските сурвакари показаха своята самобитност и доказаха, че традициите, съхранявани от поколения, могат да бъдат разбираеми и въздействащи далеч отвъд границите на страната.

За Светля това участие е повод за особена гордост. В живописния Трикарико, пред публика от различни краища на света, българският сурвакарски обичай прозвуча със своята сила, колорит и неповторим дух.

Представянето на Светля още веднъж показа, че българските маскарадни традиции имат своето достойно място на международната сцена – там, където древните обичаи не разделят народите, а ги събират чрез музика, ритуал, маски и общата човешка потребност да пазим паметта за своите корени.

Светля представи България достойно – и остави своята следа сред маските и традициите на света.