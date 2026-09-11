Пернишката болница тръгна при пенсионерите

МБАЛ „Рахила Ангелова“ започна изнесени медицински прегледи за пенсионери в клубовете на територията на община Перник.

Първите прегледи вече са проведени в квартал Църква, където десетки възрастни хора са преминали през медицинска консултация на място.

Екипът на болницата е снел обща анамнеза, извършил е неврологични прегледи, а при необходимост е правено и доплерово изследване.

При пациентите, при които са установени по-сериозни проблеми, лекарите са препоръчали допълнителни изследвания или хоспитализация.

Инициативата има за цел да улесни достъпа до специалисти за възрастни хора, които по-трудно стигат до болницата, като медицинската помощ се изнася директно в пенсионерските клубове.