Спирка уникат се появи в Земен

Новата спирка ще бъде официално открита на 26 септември

Жителите и гостите на земенското село Пещера вече се радват на напълно преобразена и уникална по рода си автобусна спирка. Мястото за чакане на градския транспорт е превърнато в истинско произведение на изкуството, което пресъздава топлината и уюта на традиционната бабина стая.

​Идеята за проекта е на кмета на Община Земен Михаил Златанов, а реализацията става възможна със съдействието на кмета на село Пещера Стефан Евтимов. Основният творчески двигател зад визията е младата художничка Елица Николова, за която това е първата изографисана спирка в нейната кариера. В изпълнението с много ентусиазъм се включва и 11-годишната Анджелин Валентинова.

​Освен с художествената си стойност, съоръжението разполага и с изцяло обновена инфраструктура. Спирката е основно ремонтирана, разполага с широк под с изолационна настилка и е оборудвана с две нови удобни пейки.

​Стените на спирката разказват истории и преплитат местната история с домашния уют. В рисунките са изобразени най-характерните забележителности на селото, както и важни исторически мотиви и традиции. Вниманието на преминаващите привлича образът на баба, която наднича от един от изографисаните прозорци и с любов чака своите внуци. Композицията е допълнена от стилизирани табели с хумористични подкани за опазване на чистотата.

„Поздравления за прекрасната инициатива и за майсторството! Нека я пазим с грижа и отношение, за да радва дълго жителите и гостите на земенското село!“, каза кметът на Община Земен Михаил Златанов, след като разгледа творбата.

​Официалното откриване на новата арт спирка ще се състои на 26 септември в село Пещера, където всички посетители ще могат да се запознаят лично с екипа, стоящ зад създаването на проекта.