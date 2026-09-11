Калин Вельов възмутен от тапите между Перник и София

Позната картина за хиляди перничани, които всеки ден пътуват към София, предизвика остра реакция и от музиканта Калин Вельов. След дългия уикенд той попаднал в сериозно задръстване при влизането в столицата от посока Перник и публично постави под въпрос организацията на движението.

Вельов уточнява, че не претендира да е специалист по трафика, но според него действията на Пътна полиция трудно могат да бъдат обяснени логично.

Поводът е прибирането му от Гърция по маршрута Кулата – Перник – София. По думите му в участъка между кръговото при магистралата от Перник и Черния кос не е била направена организация, която да даде повече пропускателна способност на потока към столицата.

„Никакви конуси… оставено на самотек“, пише Вельов.

Той обръща внимание, че още дни по-рано е било известно, че след дългия уикенд и края на летните отпуски към София ще се насочат хиляди автомобили.

На следващата сутрин схемата вече била променена в полза на идващите от Перник, но според музиканта само частично. В отделни участъци били поставени конуси и отворени повече ленти към София, а на други места отново се образували тапи.

И тук идва детайлът, който допълнително го ядосал.

По думите му в същите участъци имало мобилни камери за контрол на скоростта.

„Изглежда, че по-важно е да има мобилна камера за скорост, отколкото да се облекчи движението и да се улесни влизането в най-големия град“, коментира Вельов.

Той поставя два конкретни въпроса: защо още предишния следобед движението към София не е било организирано в две ленти и защо, след като такава схема се прилага в отделни участъци, не е направена по цялото трасе.

„Абсолютно нелогични и половинчати действия!“, обобщава музикантът.

За перничани темата е повече от позната. Пътят през Владая и Черния кос остава едно от най-натоварените направления към столицата, а при празници, уикенди и сутрешния час пик всяка грешка в организацията бързо се превръща в километрична колона.