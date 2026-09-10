Община Перник изхарчи парите за боклук по-рано и пусна нова поръчка за 20 милиона евро

Община Перник е изчерпала финансовия ресурс по действащия договор за сметосъбиране още преди изтичането на срока му. Сега администрацията е задействала нова мащабна обществена поръчка – този път за 19 909 671,80 евро без ДДС и за срок от пет години. Така реално следващия кмет на Перник, който и да е той ще работи със сметоизвозващата фирма, избрана при това управление.

Новата поръчка обхваща битовите отпадъци, едрогабаритните отпадъци, строителни отпадъци около контейнерите и почистването на незаконни сметища. По разчетите на Общината става дума за около 50 000 тона отпадъци годишно – приблизително 40 000 тона битови и още 10 000 тона едрогабаритни.

Но зад голямата цифра стои по-неудобният въпрос: как се стигна дотам парите по предишния договор да свършат преди самият договор да приключи?

През 2024 г. Община Перник вече проведе процедура за същата услуга. Договорът с „Консорциум Еко Перник Груп“ е за около 7,7 млн. евро, показват публичните данни за обществените поръчки.

Сега, по-малко от две години по-късно, Общината отново търси изпълнител – и вече за почти 20 млн. евро.

Самата нова процедура е с номер 00589-2026-0044 и е публикувана на 30 юли 2026 г. Крайният срок за оферти беше 31 август.

И тук идва вторият проблем – процедурата върви на фона на обжалвания и спорове около поръчките за сметосъбиране в Перник. Подобна предходна процедура на Общината вече е стигала до Комисията за защита на конкуренцията след жалба на участник.

Така Община Перник влиза в нова петгодишна поръчка за близо 20 млн. евро в момент, в който ресурсът по стария договор вече е изчерпан преди изтичането му.

Паралелно с това процедурата е обект на жалби, което допълнително поставя под напрежение една от най-скъпите услуги, плащани от местния бюджет.

Става дума за десетки милиони, дългосрочен договор и процедура, около която още преди финала има сериозен спор.

А най-важният факт остава – защо старите пари свършиха толкова бързо. Сега Общината залага нов договор за още пет години и почти 20 млн. евро.