Пернишки съдия предложен за ВСС

Управляващата „Прогресивна България“ (ПБ) предложи 11 кандидати за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) от квотата на Народното събрание. Сред тях е д-р Калин Кирилов Баталски – председател на Окръжен съд-Перник

Калин Баталски е вече осма година председател на Окръжния съд в Перник, като в миналото е заемал критични позиции за ситуацията в съдебната власт.

През 2017 г., когато е кандидат за изборен член на ВСС, той открито критикува кадровата и дисциплинарната практика на действащия съвет и говори за необходимост от нормализиране на отношенията във ВСС. Тогава не е избран.

Калин Баталски започва като съдия в Районен съд-Радомир през 2000 г., като шест години по-късно става председател на този съд. През 2016 г. е повишен в Окръжен съд-Перник, като през 2018 г. е избран за негов председател, какъвто е и в настоящия момент. През 2017 г. участва в изборите за член на ВСС от професионалната квота.