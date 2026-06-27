Нова награда и над 600 деца на 25-тия детския фолк фест „Слънце иде…“ в Дрен

С тържествено шествие на участниците, гостите и организаторите беше дадено началото на двадесет и петото юбилейно издание на Националния детски фолклорен фестивал „Слънце иде…“ в село Дрен, община Радомир.

Фестивалът, който вече четвърт век съхранява и популяризира българските народни традиции, събира над 600 деца и младежи от цяла България, които в рамките на два фестивални дни представят богатството на българския песенен, танцов и словесен фолклор.

Сред официалните гости на откриването бяха кметът на община Радомир Кирил Стоев, председателят на Общински съвет – Радомир Светослав Кирилов, заместник-кметът на община Радомир Гергана Здравкова, секретарят на община Радомир Ники Иванов, представители на културни институции, общественици и жители на общината.

В приветствието си кметът Кирил Стоев поздрави организаторите за всеотдайната работа през годините и подчерта значението на фестивала като едно от най-утвърдените детски фолклорни събития в България. Той пожела на всички участници вдъхновение, достойно представяне и незабравими емоции, като официално откри юбилейното издание на фестивала.

Специален акцент в програмата беше поставен върху 25-годишния юбилей на фестивала. По този повод беше учредена нова специална награда на името на Мария Гърбева – един от основателите на фестивала и дългогодишен педагог, посветил живота си на обучението и възпитанието на млади фолклорни таланти.

Отличието ще се присъжда за традиционен фолклор на участници във възрастовата група от 10 до 18 години – възрастта, с която Мария Гърбева е работила през своята професионална и творческа дейност. Скулптурната пластика, която ще бъде връчвана като награда, е изработена от проф. Емил Попов.

Организатори на Националния детски фолклорен фестивал „Слънце иде…“ са Народно читалище „Благой Попов – 1927“ – село Дрен и Община Радомир. И през тази година фестивалът превръща Дрен в сцена на българските традиции, детския талант и любовта към народното творчество, като затвърждава своето място сред най-престижните детски фолклорни форуми в страната.