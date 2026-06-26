Идеите на Асен Василев вдигат цените в магазините

Асен Василев се стреми с политиката си България да бъде една съсипана и разрушена държава, защото не иска да дава общото благо за развитие на държавата , а да подхранва държавната машина от чиновници с по-високи заплати.

Това стана ясно от днешното му появаване в предаването „Лице в Лице“ с Цветанка Ризова, където Асен Василев критикува всеки опит на правителството да прави капиталови разходи, защото, според Асен Василев, колкото повече се строи, толкова повече се краде и парите отиват в държавни поръчки.

Според логиката на Асен Василев трябва да живеем в разрушена държава, да умираме по пътищата, да живеем сред грозота, за да не строим съвременна България.

Асен Василев иска парите да отиват в плащания на заплати на държавните чиновници и пенсионери, които после да гласуват за Асен Василевата партия и да го държат доживотен политик.

Асен Василев реално с политиката си иска цените в магазините да растат още. Проблемът е, че когато държавата раздава пари по-бързо, отколкото икономиката ги създава, резултатът често е по-висока инфлация. А това са по-скъпи домати в магазините. Ето защо цените в България са по-скъпи от тези в Европа. И там има евро и тук има евро. Но там заплатите не се вдигат от луди популисти, а са резултат от реалната икономика. В България се хвърлят пари през прозореца във всякакви държавни структури и Асен Василев индиректно купува своя политически вот през заплати и пенсии. Това, което правеше отчасти ГЕРБ в миналото.

Крайно време е да сложим край на тия комунистически идеи. Асен Василев се държи като Ваня Григорова в панталон. А Мая Манолова гледа злобно отстрани.

Асен Василев иска работещите честно и частно хора да му дадат една трета от заплатата си и той да я даде на държавните служители. И да се прави на Дядо Мраз.

Държавата не произвежда богатство, г-н Василев. Богатството се създава от милионите хора и фирми в частния сектор, които плащат данъците. Политиците само решават как да ги преразпределят. И колкото повече една икономика разчита на преразпределение вместо на създаване на ново богатство, толкова по-бавно расте.

България няма нужда от още политика на преразпределението. Има нужда от модерни магистрали, железници, индустриални зони, енергетика, дигитална инфраструктура и условия бизнесът да произвежда повече и да плаща по-високи заплати без държавата да ги определя административно.

Асен Василев, идеите са ти вредни, защото те ще вдигнат цените в магазините. Когато раздадеш повече пари – това се случва. В Харвард не ви ли учат на тези неща? Ако целта е България да догонва развитите държави, парите трябва да изграждат бъдещето, а не просто да се раздават. Истинското богатство не идва от бюджета. То идва от икономиката.