Малки детективи издирваха крадец в Радомир

Ден на отворените врати в РУ – Радомир по повод празника на МВР

По повод празника на Министерството на вътрешните работи – 5 юли, в Районно управление – Радомир бе обявен Ден на отворените врати, който се проведе на 25.06.2026 г.

Гости на РУ – Радомир бяха 80 деца от първи до четвърти клас, като повечето от тях са участници в лятната занималня, организирана от Община Радомир, МКБППМН – Радомир и ЦПЛР ОДК – Радомир. РУ – Радомир също се включва с различни инициативи в рамките на лятната занималня.

В мероприятието участваха началникът на РУ – Радомир гл. инсп. Павел Джалев, ст. полицай Димитър Станоев, системният администратор Стефани Кирилова и мл. експерт ЕКД Иван Боборачки. Инспектор Десислава Попова запозна децата с работата на полицейските служители и им разказа какви са функциите на инспектора от Детска педагогическа стая в РУ – Радомир.

Специални гости бяха водачите на служебни кучета от ОДМВР – Перник – младши инспектор Тодор Петров със служебно куче Арон и младши инспектор Иван Димитров със служебно куче Макс. Те разказаха на децата как протича обучението на полицейските кучета и какви грижи и ежедневна работа изисква подготовката им. Служителите и служебните кучета направиха демонстрация „Послушание“, в която показаха изпълнение на различни команди.

Най-голям интерес предизвика демонстрацията по задържане на извършител на престъпление.

Децата зададоха множество въпроси и с голямо любопитство се включиха в срещата. Всички имаха възможност да се снимат с водачите и служебните кучета.

След демонстрацията бе проведена образователната игра „Детективи“.

Децата бяха разделени в пет отбора и имаха задача да открият „Мистър Фантом“ – извършител на кражба, който се придвижва с електрическа тротинетка. Всеки отбор получи плик с инструкции и трябваше да открие скрити улики в района на РУ – Радомир. Сред тях бяха ръкавица, ключ, снимка на фоторобот, „криминално досие“ и доклад за нарушение на скоростта. След като всички улики бяха събрани, децата разбраха, че „извършителят“ е оставил откраднатите ценности, след като е научил, че го търсят 80 малки детективи.

Бяха открити две ковчежета – едното с лакомства, а другото с подаръци за децата: фризбита с послание „Бъди добър! Спазвай правилата!“.

Подаръците бяха осигурени със съдействието на Община Радомир и МКБППМН – Радомир.

В края на инициативата всички участници си направиха обща снимка пред входа на РУ – Радомир, отправяйки заедно посланието: „Бъди добър! Спазвай правилата!“