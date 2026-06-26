СМЯХ В ПАРЛАМЕНТА: Петър Витанов занули Асен Василев

Петъчното заседание на Народното събрание започна с размяна на остри реплики между депутати от „Прогресивна България“ и представители на „Продължаваме промяната“ и „Демократична България“.

Нарушаване на правилника вбеси председателя на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов.

Не позволявайте друг път нарушаване на правилника, защото това по същество беше коментар на друга декларация. И то от хора, които управляваха бюджета нещо средно между Бърни Мадоф и Дейвид Копърфийлд„, обърна се Витанов с призив към председателя на Народното събрание Михаела Доцова да не допуска повече подобни коментари, като този на Димитров. А със сравнението си Витанов визираше не кой да е, а лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, който два пъти беше финансов министър – първо в кабинета на Кирил Петков, а след това и по време на сглобката.

Припомняме, че Бърни Мадоф се счита за създателят на най-голямата финансова пирамида в света, а Дейвид Копърфийлд – за един от най-добрите илюзионисти в историята.

По думите на Витанов, ПП и ДБ със счетоводни еквлибиристики, абри-кадабри и илюзии са декапитализирали държавните дружества.

„Има в народното събрание пенсионери готвачи. Ако искате, сменете ги, няма дружи желаещи“, завърши депутатът от „Прогресивна България„.