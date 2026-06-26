Мащабен ремонт слага край на разбития път към Стефаново и Кондофрей, градят трасе за години напред

Кметът на Община Радомир Кирил Стоев извърши проверка на изпълняваните ремонтни дейности по общинския път в участъка към село Стефаново.

Ремонтът е част от мащабния инфраструктурен проект за рехабилитация на общински път PER2134, който обхваща участъка от разклона за село Стефаново на път III-627 (Радомир – Друган) до село Кондофрей. Миналата година отсечката от отклонението за село Долни Раковец до железопътния прелез в посока Кондофрей се реализира с финансиране по Програмата за развитие на селските райони.

По време на инспекцията Кирил Стоев подчерта, че подобряването на пътната инфраструктура остава сред основните приоритети на общинското ръководство.

„Този път е от изключително значение за жителите на Стефаново, Кондофрей, Долни Раковец, Чуковец и Гълъбник. След години на компрометирана настилка и стеснени участъци на пътя хората заслужават безопасно и удобно пътуване. За нас подобряването на пътната инфраструктура е пряко свързано с безопасността на движението и намаляването на риска от пътни инциденти. Следим стриктно качеството на изпълнение, защото целта ни е да изграждаме инфраструктура, която ще служи на хората дълги години“, заяви кметът Кирил Стоев.

След приключване на ремонта ще бъдат значително подобрени условията за движение, безопасността на пътуващите и достъпът до населените места, като обновената пътна инфраструктура ще допринесе за по-добрата свързаност и развитието на селата.