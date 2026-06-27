Волейболната легенда Светослав Гоцев стана почетен гражданин на Брезник по време на събора „Видовден“

Един от най-големите български волейболни шампиони Светослав Гоцев бе удостоен официално със званието „Почетен гражданин на Брезник“. Престижното отличие му бе връчено лично от кмета на общината Васил Узунов по време на официалното откриване на традиционния Граовски събор „Видовден“.

Големият спортист благодари емоционално за признанието и подкрепата през годините, след което положи своя подпис в летописната книга на града, оставяйки важно послание за бъдещите поколения. Брезничанинът изигра изключителна и дългогодишна кариера на клубно и национално ниво, като в началото на май тази година сложи официално нейния край, печелейки титлата с отбора на „Левски София“ в мач срещу „Нефтохимик“ (Бургас).

Тържественото събитие в Брезник събра редица официални гости.

Приветствия към жителите и гостите отправиха кметът Васил Узунов и областният управител на област Перник Грета Колева. На трибуната присъстваха още народният представител Мартин Жлябинков, кметът на община Радомир Кирил Стоев, директорът на дирекция „Бюро по труда“ – Перник Росен Симеонов, както и шефовете на пернишката и брезнишката пожарна – комисар Борис Борисов и главен инспектор Йордан Георгиев. Сигурността на празника бе уважена и от началника на Районното управление в Брезник главен инспектор Борислав Димитров.

След официалната част и връчването на почетното звание, празникът на площада пред народно читалище „Просвещение-1870“ продължи с грандиозен концерт на дует Сестри Диневи и на хореографииге на фолклорен танцов ансамбъл „ЖАР“.

Видовден в Брезник продължава и цял ден днес с много музика, песни и народни танци

Предстои на сцената да излязат състави от Гигинци, Долна Секирна, Радомир, Бегуновци, Кошарево, Слаковци, Ноевци, Велковци, Трън и Брезник.

Празничният уикенд ще завърши в неделя с тържествени църковни литургии в Храм-паметник „Св. Георги Победоносец“ и Средновековна църква „Света Петка“ от 9:30 часа.