Внимавайте с фонтана в Брезник

След жестоката водна криза миналото лято, тази година положението в град Брезник е по-различно, а фонтанът работи за красота и радост на брезнинчани. Той обаче не е напълно безопасен, предупреждават от общинската администрация на града.

Ето какво пишат:

С настъпването на летните дни пространството около фонтана пред читалището се превръща в любимо място за игра на децата. Радваме се, че площадът е оживен и изпълнен с детски смях.

Бихме искали да обърнем внимание на родителите и децата да избягват преминаването с велосипеди, тротинетки и ролери през фонтана. При намокряне повърхността може да стане хлъзгава и съществува риск от падане и нараняване.

Нека заедно се грижим игрите да бъдат безопасни и приятни за всички. Благодарим за разбирането и отговорното отношение!