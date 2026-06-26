Огнеборци гасят скара на жар в Перник, пламна от нищото къща в Прибой

Два пожара са гасени през изминалото денонощие от пернишки и радомирски огнеборци.

Около 02:30 ч. е подаден сигнал за горяща скара на жар на ул. „Кракра“ в Перник. Екип на пернишката пожарна потушил пламъците. Изгорели са бяла, черна и компютърна техника, а стените на помещението са опушени. Причината е късо електрическо съединение.

Пожар в къща в радомирското с. Прибой е възникнал вчера около 15:30 ч. Служители на РСПБЗН – Радомир и Перник локализирали пламъците. Унищожени са около 60 кв. м покривна конструкция, мебели и имущество. Няма пострадали хора и нанесени други материални щети. Причината е в процес на установяване.