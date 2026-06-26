ВИДОВДЕН започва! Кметът на Брезник със силни думи преди старта

Град Брезник дава официален старт на емблематичния Граовски събор „Видовден“. В продължение на три дни – петък, събота и неделя – градът се превръща в пресечна точка на миналото и настоящето, представяйки автентичното фолклорно богатство, песните, танците, красивите носии и уникалния местен говор на Граово.

По повод старта на събора, кметът на община Брезник Васил Узунов отправи официален поздрав към всички жители и гости. Той подчерта, че празникът от незапомнени времена пази живи традициите на региона и носи послание за памет, приемственост и уважение към корените.

СКЪПИ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НА ГРАД БРЕЗНИК,

Граовски събор „Видовден“ е празник, който от незапомнени времена събира хората от нашия край и пази живи традициите на Граово.

Свързан с народните вярвания за Видовден – деня, в който всичко става видно и ясно, празникът носи послание за памет, приемственост и уважение към корените.

Това е време, в което си припомняме богатството на граовския фолклор – песните и танците, съхранили духа на поколенията, красивите носии, местните обичаи и колоритния граовски говор, който и днес е един от най-разпознаваемите символи на нашия край.

За три дни нашият град се превръща в място, където миналото и настоящето се срещат, за да разкрият богатството на фолклора ни с цялата си автентичност.

Но Видовден е и нещо повече от традиция. Това са срещите между близки и приятели, завръщането към родния край и гостоприемството, с което Брезник посреща своите гости.

Нека и тази година заедно съхраним духа на празника и посрещнем всички гости с топлина и добро настроение.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ВАСИЛ УЗУНОВ

Кмет на община Брезник

Официалното откриване на мащабното събитие е насрочено за днес, петък, 26 юни, от 20:30 часа, след което програмата продължава с концерт на Сестри Диневи и ФТА „ЖАР“, а вечерта ще завърши с празнични фойерверки в 22:15 часа. На следващия ден, събота, жителите и гостите могат да проследят футболен турнир за ветерани, демонстрации на СК „Ороши Киокушин – Брезник“ и концерт на естрадната звезда Тони Димитрова от 20:00 часа.

Ключов акцент в съботния ден е богатата фолклорна програма на самодейците, която започва в 14:00 часа на площадката пред Общинския исторически музей. Участват състави от Гигинци, Долна Секирна, Радомир, Бегуновци, Кошарево, Слаковци, Ноевци, Велковци, Трън и Брезник.

Празничният уикенд ще завърши в неделя с тържествени църковни литургии в Храм-паметник „Св. Георги Победоносец“ и Средновековна църква „Света Петка“ от 9:30 часа.

ВИДОВДЕН ви очаква!