Областната Грета Колева поздрави Брезник

Днес област Перник празнува!

Празнуваме Граовския събор „Видовден“ в Брезник – един от най-обичаните празници в нашия край, който събира поколенията около българските традиции, песните, танците и духа на Граово.

Празнуваме и 97 години от обявяването на Перник за град – 97 години история, труд, характер и хора, които всеки ден със своята упоритост и сърце градят бъдещето на нашия град.

Вярвам, че най-голямото богатство на нашата област не са само красивите места и традициите, а хората. Хората, които пазят корените си, предават обичаите на децата си и с труда си правят Пернишко все по-добро място за живеене.

Нека не спираме да се гордеем с това откъде сме тръгнали, но и смело да вървим напред.

Честит празник на Перник и Брезник! Нека има повече поводи да бъдем заедно, да се усмихваме и да се гордеем с нашия край!

Грета Колева

Областен управител на област Перник