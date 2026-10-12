Падащи отломки на стадион „Металург“ до децата, подавани сигнали в Общината без резултат

Сериозен сигнал за безопасността на стадион „Металург“ в Перник отправиха от Футболна академия „Металург“. Според тях от административната сграда със съблекалните вече падат парчета мазилка, а при последния случай малко е липсвало да се стигне до инцидент.

Публикувани снимки показват повреди по покрива и отломки, паднали върху настилката около сградата.

От академията твърдят, че проблемът не е от вчера и че до Община Перник вече са подавани многократни сигнали за състоянието на покрива.

Тревогата е още по-голяма заради хората, които ежедневно използват спортния комплекс.

На стадион „Металург“ тренират стотици деца от футболни и други детско-юношески школи, спортисти по лека атлетика, както и граждани.

„Вече започнаха да падат парчета мазилка, които за малко не доведоха до инцидент“, предупреждават от академията.

Оттам настояват сградата да бъде незабавно обезопасена, а проблемният покрив да бъде ремонтиран, преди падащите отломки да причинят нараняване.

Сигналът поставя и съвсем конкретен въпрос към Община Перник – след като за проблема е сигнализирано многократно, защо се е стигнало до момент, в който части от сградата вече падат?

Най-важното в случая обаче не е институционалният спор, а безопасността. Когато край една компрометирана сграда всеки ден минават и тренират деца, реакцията трябва да дойде преди инцидента, а не след него.

От Футболна академия „Металург“ го казват директно:

„Нека не чакаме да се случи нещо сериозно, за да се вземат мерки.“