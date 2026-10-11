Барабани, клаксони и дрифт до 1 през нощта в центъра на Перник

Жители от центъра на Перник сигнализират за поредна шумна нощ на ул. „Розова долина“, само на метри от площад „Кракра Пернишки“.
По техни думи в 00:38 часа районът все още е огласян от барабани, шумни компании и клаксони, а по улицата се чуват и автомобили, които форсират и дрифтират.
Хората, които живеят наблизо, твърдят, че проблемът не е еднократен, а се повтаря и превръща нощната почивка в изпитание.
Обажданията на 112 също не помагат – подават се сигнали, но реални мерки няма. Докога хората ще трябва да търпят всичко това?“, пише Милена.
Жителите настояват институциите да предприемат реални мерки и питат докога шумът, клаксоните и рисковото шофиране ще остават част от нощния пейзаж в центъра на града.
Вижте за какво става въпрос: