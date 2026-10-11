Барабани, клаксони и дрифт до 1 през нощта в центъра на Перник

Жители от центъра на Перник сигнализират за поредна шумна нощ на ул. „Розова долина“, само на метри от площад „Кракра Пернишки“.

По техни думи в 00:38 часа районът все още е огласян от барабани, шумни компании и клаксони, а по улицата се чуват и автомобили, които форсират и дрифтират.

Хората, които живеят наблизо, твърдят, че проблемът не е еднократен, а се повтаря и превръща нощната почивка в изпитание.

„Институциите мълчат, а тормозът продължава! Докога? Нормално ли е в центъра на Перник хората да не могат да спят, докато никой не взема мерки?