Барабани, клаксони и дрифт до 1 през нощта в центъра на Перник

11.10.2026 Eкип ЗаПерник За Перник 0

Жители от центъра на Перник сигнализират за поредна шумна нощ на ул. „Розова долина“, само на метри от площад „Кракра Пернишки“.

По техни думи в 00:38 часа районът все още е огласян от барабани, шумни компании и клаксони, а по улицата се чуват и автомобили, които форсират и дрифтират.

Хората, които живеят наблизо, твърдят, че проблемът не е еднократен, а се повтаря и превръща нощната почивка в изпитание.

„Институциите мълчат, а тормозът продължава! Докога? Нормално ли е в центъра на Перник хората да не могат да спят, докато никой не взема мерки?

Обажданията на 112 също не помагат – подават се сигнали, но реални мерки няма. Докога хората ще трябва да търпят всичко това?“, пише Милена.

Жителите настояват институциите да предприемат реални мерки и питат докога шумът, клаксоните и рисковото шофиране ще остават част от нощния пейзаж в центъра на града.

Вижте за какво става въпрос: 

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