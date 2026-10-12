ВиК – Перник въвежда нова система за управление на вземанията

Дружеството ще залага на индивидуална оценка на всяко задължение вместо еднакъв подход към всички длъжници

„Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник въвежда цялостна система за управление и събиране на вземанията, насочена към подобряване на финансовата дисциплина, ограничаване на натрупването на просрочени задължения и създаване на единен, прозрачен и проследим ред за работа с длъжниците. Целта на новия модел е да обедини в общ процес ранното установяване на просрочията, комуникацията с клиентите, възможностите за доброволно плащане и разсрочване, последващите действия при продължаващо неплащане, както и предсъдебното и съдебното събиране. За всеки етап се определят конкретни действия, срокове и отговорности на служителите в търговската дирекция на дружеството, а резултатите ще подлежат на проследяване и управленски контрол.

Съществен елемент от новата система е разработената „Методика за оценка на риска на длъжниците“. Чрез нея всеки случай може да бъде оценен по предварително определени критерии, сред които историята на плащанията, размерът и продължителността на задължението, поведението и контактността на клиента, предишни разсрочвания и съдебна история. В зависимост от резултата длъжниците се разпределят в пет рискови групи – от нисък до критичен риск. Към всяка от групите ще се подхожда по различен начин – от обикновено напомняне и телефонен контакт до предсъдебни или съдебни действия в случаите с най-висок риск.

„Винаги съм казвал, че завеждането на съдебни дела трябва да бъде финалната стъпка след изчерпване на всички останали варианти за комуникация с длъжниците ни. Вярвам, че индивидуалната оценка на всеки случай ще ни позволява да насочим усилията си там където рискът е най-голям вместо да подхождаме към всички просрочия еднакво, което води до неефективност в управлението на вземанията.“, каза Стоян Цветанов, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ООД гр. Перник.

За практическото прилагане на системата е разработен електронен регистър за оценка на риска на длъжниците и проследяване на движението на задължението.

„Един от основните аценти в работата на екипите ни по управление на вземанията ще бъде фокусът върху доброволното плащане, т.е върху ранното управление на просрочието. Към клиентите с нововъзникнали задължения, ще бъдат предприети последователни действия – уведомяване, повторно напомняне, телефонен контакт и възможност за договаряне на разсрочено плащане. Основната ни цел е да се търси възможност задължението да бъде уредено доброволно, преди да се натрупат допълнителни разходи и да се стигне до съдебно производство. За клиентите, които имат затруднения, системата предвижда и възможност за разсрочване при определени условия с погасителен план, като ще проследяваме стриктно изпълнението на споразумението. Новият модел въвежда конкретни механизми за управленски контрол, така че да може да се следи не само колко средства са събрани, но и дали предприетите действия са ефективни. Защото досега дружеството се е фокусирало върху завеждането на съдебни дела без оглед на резултатността.“, обяснява още Стоян Цветанов.

Въвеждането на системата за управление на вземанията и предприетите вече стъпка за обслужване на клиентите на дружеството „на едно гише“ имат пряко отношение към процеса за повишаване на събираемостта. Новата методика ще позволи постоянен и измерим процес за работа с длъжниците, вместо отделни и кампанийни действия, което ще доведе до ограничаване на новите просрочия и постепенно намаляване на натрупаните задължения.