Мартин Жлябинков от Албена: Не ни трябват повече закони, а повече резултати за хората

Народният представител от Перник и председател на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Мартин Жлябинков участва в Годишната среща на местните власти в Албена, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).

Форумът събра кметове, представители на държавните институции, народни представители и бизнеса, за да обсъдят бъдещето на българските общини, инвестициите и възможностите за регионално развитие.

Жлябинков се включи в дискусията за качеството на инвестиционния процес, където постави акцент върху необходимостта от ясни правила, по-малко административни пречки и по-голяма предвидимост за общините.

„Не са ни нужни повече закони на всяка цена. Нужни са ни по-добре работещи правила, стабилност и предвидимост“, беше едно от основните послания в подготвената му позиция.

Според пернишкия депутат задачата на парламента не е непрекъснато да променя законодателството, а да създава условия общините да реализират по-лесно своите инвестиции, без да се прави компромис с качеството и контрола.

Жлябинков обърна внимание и на необходимостта законодателните промени да бъдат съобразени с реалните проблеми, които местната власт среща при изпълнението на проектите.

От Албена – с идеи и за Перник

Извън официалните дискусии народният представител е разговарял с кметове от различни български градове, с които е обменил опит за успешни местни политики и решения.

Особен интерес за него представляват добрите практики, които биха могли да намерят приложение и в Перник.

„За мен тези срещи са особено ценни. Има успешни решения в различни български общини и си струва да видим кои от тях могат да работят и в нашия град“, сподели Жлябинков.

По време на форума бяха обсъдени и по-широките предизвикателства пред местната власт – финансовата самостоятелност, инвестиционните програми и развитието на регионите до 2030 година.

Основната позиция на Жлябинков е, че успехът на една общинска инвестиция трябва да се измерва не просто с усвоените средства и изпълнените процедури, а с реалния резултат, който остава за хората.

За Перник участието във форума е възможност не само местните проблеми да бъдат поставени на национално ниво, но и да бъдат проучени работещи решения от други общини, които могат да помогнат за бъдещото развитие на града.