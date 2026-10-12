Трима нападнаха семейство в Перник заради 10 евро

Пернишко семейство е било брутално нападнато в квартал Тева. Случаят е от 10-ти октомври, споделят потърпевшите пред zaPernik.com. Според тях причината за нападението е …..10 евро.

Ето какво пишат до сайта на перничани:

СИГНАЛ ДО МЕДИИТЕ: ТРИМА ДУШИ НАПАДНАХА СЕМЕЙСТВО В ПЕРНИК ЗАРАДИ 10 ЕВРО – ИСКАМЕ СПРАВЕДЛИВОСТ!

На 10 октомври 2026 г., около 17:00 часа, в град Перник, ж.к. „Тева“, пред блок 89, аз и моето семейство станахме жертви на нападение от трима души заради сума от 10 евро, която, по наши данни, е била дадена още преди около шест месеца.

Това, което трябваше да бъде разрешен отдавна спор, прерасна в тежък инцидент с физическо насилие, наранявания и материални щети.

По време на нападението майка ми беше съборена на земята и започнаха да я ритат. Брат ми беше изваден насила от автомобила от тримата нападатели и пребит. Вследствие на побоя той е със средна телесна повреда и други увреждания. Семейството ми преживя изключително тежък момент, който никой не би трябвало да преживява заради подобен спор.

Освен физическото насилие бяха нанесени и материални щети по личния ми автомобил, който представлява значителна финансова инвестиция за мен. Случилото се не е просто спор за пари, а ситуация, която поставя сериозни въпроси за сигурността на гражданите и правото им да живеят спокойно, без страх от саморазправа и насилие.

По случая са предприети действия и е образувано производство. Налице са наранявания, а обстоятелствата около нападението следва да бъдат изяснени от компетентните органи.

Обръщам се към медиите, защото вярвам, че подобни случаи не трябва да остават незабелязани.

В една правова държава никой няма право да налага собственото си правосъдие чрез побой, заплахи и насилие. Ако има спор или непогасено задължение, съществуват законови начини той да бъде разрешен. Никоя сума пари не оправдава физическата саморазправа с хора, още по-малко с членове на едно семейство.

Не търся отмъщение. Търся справедливост, законност и отговорност за извършеното. Искам случаят да бъде разследван обективно, всички доказателства да бъдат проверени и виновните лица да понесат справедливо наказание съгласно закона.

Не искам да живеем в държава, в която хората се страхуват да защитят себе си и близките си. Не искам насилието да се превръща в средство за събиране на пари или за разрешаване на лични спорове. Искам правосъдие, а не саморазправа!

Призовавам медиите да обърнат внимание на този случай и да дадат гласност на случилото се, за да се стигне до истината и да се потърси отговорност по законов ред.

Днес това се случи с моето семейство. Утре може да се случи с нечие друго.

Настоявам за справедливост, а не за отмъщение. За законност, а не за насилие. За държава, в която човешкият живот, здравето и достойнството имат значение!