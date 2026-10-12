Ловна хижа изгоря до основи – задържаха скитник

Ловна хижа в трънското село Зелениград е изгоряла напълно рано сутринта, а полицията е задържала предполагаемия извършител в близост до мястото.

Сигналът е подаден на 112 около 05:00 часа. На място веднага пристигнали пожарникари и полицаи, но пламъците вече били обхванали сградата и тя е унищожена напълно.

Малко след това криминалистите задържали 44-годишен мъж с постоянен адрес в село Филиповци, за когото се проверява съпричастност към пожара.

По данни на полицията той водел скитнически начин на живот.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано досъдебно производство.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.