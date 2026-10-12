„Сеат“ натъпкан с крадени кабели изоставиха край Червена могила

Нощна кражба от промишлено предприятие в радомирското село Червена могила завърши с изоставен автомобил, стотици парчета кабели и двама задържани перничани.

Сигналът е подаден на 8 октомври около 23:00 часа. Полицаите от РУ – Радомир веднага блокирали района и малко по-късно открили изоставен „Сеат Леон“.

Колата била буквално натоварена с кабели – вътре са намерени около 250 парчета медни и телефонни проводници с различна дължина и диаметър.

След проведените издирвателни действия полицията установила двама мъже от Перник – на 27 и 33 години, за които се проверява съпричастност към кражбата.

Двамата са задържани за срок до 24 часа.

„Сеат“-ът и намерените в него кабели са иззети, а по случая е образувано досъдебно производство.

Разследването продължава под надзора на прокуратурата.