Крава загина след удар с кола на пътя в Трънско

Тежък пътен инцидент в Трънско завърши със загинало животно и сериозно повреден автомобил.

Катастрофата е станала по второкласен път 63, между местността „Секирица“ и село Филиповци, в тъмната част на денонощието. В началото на селото лек автомобил се е ударил в крава, която се е намирала на пътното платно, информира zapadno.com.

Ударът е бил тежък – животното е загинало на място, а по колата са нанесени значителни материални щети.

На мястото е пристигнал полицейски екип. Движението в района не е било затруднено.

Случаят отново поставя на дневен ред проблема със селскостопанските животни без надзор по пътищата в Трънско. От сайта уточняват, че не е рядкост да се виждат крави, коне и други животни край или върху шосето.

На 15 октомври в Община Трън е планирана среща със земеделски стопани и институции, на която сред темите ще бъдат регистрацията, отглеждането и придвижването на животни.

При инцидента няма данни за пострадали хора.