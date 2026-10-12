Миньор 2015 стартира сезона с ПОБЕДА! Георги Боянов избухна с 30 точки и стана героят на вечерта

Миньор 2015 отвори новия сезон в НБЛ по най-шумния възможен начин – 123:101 срещу Шумен в зала „Борис Гюдеров“.

Перничани показаха още от първия кръг, че нападението им може да бъде сериозно оръжие. „Чуковете“ вкараха 14 тройки, срещу само 8 за гостите, а след почивката окончателно пречупиха съперника.

Началото беше сравнително равностойно, но постепенно Миньор натисна чрез Джърмейн Хед, Алекс Уандие и Георги Боянов. Още след първата четвърт домакините имаха 18 точки аванс.

Шумен опита да се върне във втората част и свали разликата, но Миньор отговори веднага. Ерик Димитров, Боянов и Уандие върнаха контрола и на почивката резултатът беше 59:46.

След това мачът тръгна изцяло по пернишкия сценарий.

Лъчезар Тошков, Хед и Боянов отново качиха разликата, а в последната четвърт въпросът вече не беше кой ще спечели, а с колко ще спечели Миньор.

Големият герой беше Георги Боянов с 30 точки и 8 борби. Джърмейн Хед добави 21 точки и 8 асистенции, Алекс Уандие завърши с 20, Ерик Димитров с 14, а Димитрие Малишич с 12 точки и 7 борби.

За Шумен най-резултатен беше Майк Адеунми с 26 точки.

„Всеки мач в началото на първенството е малко труден, радвам се, че момчетата показаха в нападение класен баскетбол. Благодаря на феновете за подкрепата, тя ще ни е нужна и занапред. Поздравявам и отбора на Шумен – добър отбор с класен треньор“, каза треньора на чуковете Ивица Вукотич. Той обаче остана критичен по отношение на вкарните им 100 точки от шуменци и отбеляза, че в следващия мач е нужно да се подсили защитата на перничани.

Така Миньор започна сезона с победа и със заявка за много атакуващ баскетбол.

Следващият мач за перничани е на 17 октомври, когато гостуват на Ботев Академик.