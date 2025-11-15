Перник се събира на молебен за жертвите на катастрофи

Перник отбелязва Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия – 16 ноември

С решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации от 26 октомври 2005 г. всяка трета неделя на месец ноември е обявена за Световен ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. България традиционно се присъединява към инициативата, която през тази година ще бъде отбелязана на 16 ноември.



Последиците от тежките пътнотранспортни произшествия са неизмерими, когато се отнасят до човешкия живот. Всяка загуба оставя следа в съдбите на близките и в обществото. Само през 2024 година в страната са регистрирани 7 173 тежки катастрофи, при които са загинали 478 души и 9 054 са ранени.



Пътнотранспортните произшествия остават една от водещите причини за преждевременна смърт сред децата и младите хора в световен мащаб – тревожна тенденция, изискваща внимание и обединени усилия.



На територията на Пернишка област Световният ден ще бъде отбелязан с църковни служби и молитви в памет на загиналите при пътни инциденти. В тях ще вземат участие и служители на ОДМВР – Перник.



От Областната дирекция на МВР – Перник призовават на 16 ноември всички граждани да се включат в отдаването на почит към жертвите от катастрофи и да насочат мислите си към съхраняването на човешкия живот.

Обръщение на министъра на вътрешните работи г-н Даниел Митов по повод Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С решение на Генералната асамблея на Организацията на обединените нации от 26 октомври 2005 г. третата неделя на месец ноември е обявена за Световен ден за възпоминание на жертвите от пътнотранспортни произшествия. Двадесет години по-късно в световен мащаб продължава да се акцентира на глобалните загуби за човечеството в следствие на пътнотранспортни произшествия. Негативните последици засягат и нас, които активно в ежедневието си участваме в движението на световната пътна мрежа.

Тази година денят за възпоминание на жертвите при пътнотранспортни

произшествия е 16 ноември и тогава светът отново ще бъде изпълнен с неколкоминутна тишина в почит към хората, чийто живот внезапно е бил прекъснат, и в молба за възстановяване на пострадалите. Ежегодно денят за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия обединява и нас и ни прави част от световното цяло, което насочва усилията към ограничаване на причините за фатални пътнотранспортни инциденти и за съхраняване на всеки един човешки живот. За да бъде променена средата за сигурност на участващите в пътното движение, са необходими обединени усилия, почиващи на знания и практични, навременни и разумни решения. А това обединение е на държавните органи, органите на местната власт, обществеността, неправителствените и бизнес организациите и религиозните общности.

Убеден съм и вярвам, че всяка малка стъпка, водеща до усещане за сигурност и

гарантираща съхранен живот и опазено здраве, ни прави по-уверени, че вървим по правилния път – пътя на по-защитения и безопасен живот във времето на забързания ритъм, динамиката и неспирното движение.

Нека бъдем заедно на 16 ноември и да почетем паметта на жертвите от

катастрофи, нека бъдем до техните близки и бъдем тяхна опора.