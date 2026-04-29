Фурор на „Витошка“! Робърт изведе на разходка София

Най-известният женски робот София пристигна в България. София предизвика истински фурор, когато се разходи с придружителите си по най-оживената улица на столицата „Витошка“ и разговаря със случайни минувчи. Женският робот бе в компанията на българския си „събрат“ роботът Робърт – създаден от българин с пернишки корени.

„Виновник да виждаме тези роботи по нашите улици е бизнесменът Методи Димитров“, разказва Мариела Нейкова, която е имала късмета да види също наживо София.

„Методи Димитров е български предприемач и специалист по изкуствен интелект (AI), най-известен със създаването на хуманоидния робот „Робърт“.

Неговата работа е насочена към интеграцията на роботизирани системи и AI агенти в бизнеса с цел автоматизация и повишаване на продуктивността.

Роботът „Робърт“е хуманоиден робот, проектиран да функционира като помощник на хората, а не като тяхна конкуренция. Проектът демонстрира възможностите на българските технологии и AI.

RB Labs- Димитров е съосновател на тази компания, базирана в Женева, която се фокусира върху иновации в сферата на изкуствения интелект и роботиката.

Роботът София (Sophia) е един от най-известните хуманоидни роботи в света, създаден от хонконгската компания Hanson Robotics .

Активирана е на 14 февруари 2016 г. и придоби световна популярност през октомври 2017 г., когато стана първият робот в света, получил официално гражданство от Саудитска Арабия.

Външният ѝ вид е вдъхновен от Одри Хепбърн, египетската царица Нефертити и съпругата на нейния създател. Кожата ѝ е направена от специален материал, наречен Frubber, който имитира човешката плът и ѝ позволява да прави над 60 лицеви изражения.

София използва изкуствен интелект (AI), визуална обработка на данни и разпознаване на лица, за да взаимодейства с хора, да води разговори и да учи нови поведения.

Тя е „посланик на иновациите“ за Програмата на ООН за развитие (UNDP) и често участва в световни форуми за етиката на AI и бъдещето на технологиите“.

Източник: Мариела Нейкова, фейсбук