УДАР: Разкриха печатница за пари!

Разкрита е печатница за фалшиви пари в София, съобщи в профила си във „Фейсбук“ и.ф. главен секретар на МВР Георги Кандев.

Фалшификаторите са комуникирали с клиентите без пряк контакт и само чрез криптирани приложения.

Доставките са извършвани по метода „Крипто Дроп“ – заплащане в криптовалута и получаване на неистинските банкноти на конкретна локация в гр. София.

„Колегите от ГДБОП извършиха обиски на 4 адреса и откриха голямо количество фалшиви евробанкноти. Задържани са двама души. Образувано е досъдебно производство. Намерени са и всички средства за тяхното изготвяне – мастило, водни знаци, листи със защитна нишка, гилотина за рязане, принтери и машина за UV експониране„, пише Кандев.