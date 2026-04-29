Бившите са аут! Тя изкара на показ кирливите ризи на брака си

Трифонова и Събков заплетоха любовен многоъгълник в настоящия сезон на „Хелс китчън“.

Блондинката Деси от Поморие заряза публично в ефир бащата на двете си деца, за да се залюби в кулинарното предаване с пловдивчанина Илиян. Двамата започнаха с леки флиртове, но постепенно отношенията им преминаха към натискане, целувки с език и спане в едно и също легло. Поведението им предизвика вълна от негодувание от страна на зрителите и се наложи досегашната й половинка – ирландецът Елвин, да влезе в „Хелс китчън“ и да я попита какво се случва. Деси набързо му би шута в ефир и категорично заяви, че не иска повече да е с него.

Готвачите се залюбиха край котлоните и не крият любовта си

Проверка на „България Днес“ показа, че Събков също е бил обвързан, но избира любовта на готвачката. При влизането в кулинарното предаване пловдивчанинът има снимки в социалните мрежи заедно с едногърда мадама, която е негова половинка. Двамата пътуват за екзотична ваканция до Тайланд и споделят влюбени кадри от азиатската държава. С началото на греховната авантюра с Трифонова снимките от профила на Събков мистериозно изчезват и се появяват кадри с новата му възлюбена. Дали Илиян е зарязал едрогърдата мадама, или тя е решила да приключи отношенията си с него, историята мълчи.

Събков с бившата си

„Нашите проблеми започнаха след появата на децата. Този човек не иска да поеме никаква отговорност в отглеждането на децата. Да прекарва време с тях“, заяви зад камера Трифонова.

„Казах всичко, знаеш какво ни е положението. Не може да продължаваме така. Обсъждали сме го това много пъти. Преди да вляза тук, не сме говорили с дни“, каза готвачката на бащата на децата си по време на гостуването му в предаването.

„Аз те обичам“, изстреля й Елвин.

„Знаеш, че когато сме вкъщи, не сме като семейство. Просто като двама души, които живеят заедно. Колко пъти те молих да се промениш, а ти не правиш нищо“, добави Трифонова.

Трифонова и Елвин, когато бяха заедно

Сълзите тръгнаха от очите на кулинарката и тя направи тежко признание: „Пие много и прави глупости. Чувствам се несигурна. Не мога повече. Чувствам се недооценена, като даденост. Не заслужавам такова отношение. Решихме да бъдем заедно заради децата, всеки ден се караме пред децата. Исках да ни се получи. От сутринта започваме с негативна енергия. Нямаме какво да си кажем. Не получавам подкрепа в битовизмите. Моля се за кино или ресторант да излезем. Покрай Събков се чувствам по-желана, защото той постоянно прави жестове и коментари. Смятам, че всяка жена би се радвала на такова отношение“.

Елвин разкри, че ще си търси жилище и ще остане да живее в България, за да е близо до децата си.

А готвачът не скри, че изпитва вина за случващото се: „Просто ми е тъпо. Съвестно ми е. Най-вече ми е тъпо за това, че е семейна. Защото не съм разбивач на семейства“. Въпреки това Събков призна, че не може да контролира чувствата си: „Последиците ще са сериозни. Наистина много, но трябваше да мисля за това в началото. Аз съм си виновен за каквото и да е било. Сърцето ми вече е дадено и не може да бъде спряно по някакъв начин“.

Влюбените кулинари вече са извън предаването, тъй като снимките на сезона са приключили и със снимки и видеа потвърждават, че отношенията им продължават и в реалния свят.

Родителите на Трифонова – Христо и Корнелия, които преди години участваха в „Биг брадър фемили“, са били наясно с проблемите на дъщеря им с Елвин, но засега няма информация дали са приели новия зет.