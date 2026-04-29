Дрогирани софиянци в ареста на Перник

Столичани „окупираха“ ареста в Перник и Радомир, след като бяха спипани в тежки нарушения по пътищата.

Коктейл от кокаин, амфетамин и алкохол беляза нощната проверка на външноградската магистрала в Перник. Около 00:45 ч. полицаите спрели 44-годишен софиянец с „Хонда“, който се оказал истинска „движеща се аптека“. Макар и на зиг-заг. Освен положителните тестове за два вида дрога и алкохол, у него били открити и два грама кокаин. Автомобилът му е иззет, а той е задържан в полицията.

В Радомир друг столичанин, на 33 години, също се озова зад решетките. При проверка на ул. „Дупнишка“ в неговото „Ауди“ полицаите открили суха листна маса – канабис. Мъжът е задържан за 24 часа по бързо производство.

Междувременно 43-годишен жител на пернишко село отива на съд след грандиозна изцепка с 2,18 промила алкохол в кръвта. Мъжът е заловен да шпори „Фолксваген“ с чужди регистрационни табели, издадени за съвсем друго возило. Сега той ще отговаря пред закона както за опасното шофиране, така и за измамата с номерата.