ЧЕСТИТО НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ: 41 милиона евро ще изхарчи Община Перник тази година

Сериозен разход, одобрен набързо, преди да има държавен бюджет – Община Перник ще разполага с над 41 милиона евро за 2026 г., след като мнозинството от местния парламент гласува капиталовата програма.

Предложението идва от кмета Станислав Владимиров и включва финансиране от няколко източника – държавни средства, местни приходи и преходни остатъци. Формално сумата е 41 325 027 евро, но реално това означава едно – сериозен бюджет за харчене през годината.

Паралелно беше приета и програма за младежките центрове до 2028 г. Част от нея засяга Младежки международен център – Перник, който ще получи 150 000 евро по проект с името „Движение. Свързаност. Развитие.“. Финансирането идва чрез Министерството на младежта и спорта.

Общинските съветници одобриха и отчетите на читалищата за 2025 г. – стандартна процедура, но и сигнал, че разходите по културната линия също остават под контрол на бюджета.

Картината е ясна – десетки милиони влизат за разпределение, но въпросът остава същият всяка година: какво реално ще видят хората срещу парите си.