Изпада ли зад борда Гала?

Горещ слух за мащабна рокада разтърси коридорите на Нова телевизия! Вечната Гала може да се прости с емблематичното си предаване наесен, а за нейна заместничка усилено се спряга устата Венета Райкова. Според медийни интриганти, „На кафе“ готви пълна трансформация с нова концепция и съвсем различен тон, който да прикове зрителите пред екрана.

Възможната поява на Венета Райкова вече наелектризира ефира. Въпреки че преди година тя бе изхвърлена бързо от Би Ти Ви след кратък, но скандален престой в „Преди обед“, нейният огромен опит я прави водещ кандидат за наследница на Гала. Мълвата носи, че промените ще засегнат не само водещата, но и целия панел, както и екипа зад камера – ясен знак за тотална редакционна чистка.

Самата Гала обаче не изглежда притеснена от поредната вълна злонамерени слухове. „Наближи ли нов сезон, във въображението на някои аз вечно изпадам зад борда. Толкова много им се иска! После им се налага да ме преглътнат“, отсече блондинката. Дали този път Гала наистина ще бъде „преглътната“ от Венета, или отново ще оцелее, ще стане ясно след лятото.