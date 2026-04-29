Станка, хората искат ТЕАТЪР, а не ДИРЕКТОРИ НА ТЕАТЪР, както „реалния кмет“ Стефан Кръстев те подвежда

Кметът на Перник Станислав Владимиров – Станката вече години наред е бил заблуждаван в административни алабалистики, които неговия подчинен екип готви относно така наречената културна реформа, виждат перничани. Днес се разкри – човекът, който мъти водите в културата е зам.кмета Стефан Кръстев.

Знаете, че културната реформа ту се случва, ту не се случва – личи си, че Общината не знае какво прави.

Няколко пъти едно и също – театъра хем се закрива, хем не се закрива. Оркестрите хем се закриват, хем не се. Ту кмета дава гръмки заявки – отидат от гилдията и му обърнат мнението. И така вече два мандата се въртим в омагьосан кръг. Кметът очевидно за всички е жестоко подвеждан.

А е много просто – хората искат театър, не директори на театър!

Хората искат пернишки театър. Толкова е просто! Малка трупа, която да отговаря на съвременните реалности и да работи по един бутиков, но ефективен начин. Хората искат 5-7 актьора, които да ги забавляват с местна продукция. Защо не постановки с граовски хумор. Защо не местен прочит на световни заглавия. Защо не нещо комично? Нещо драматично. Хората не искат директори на театри – хората искат актьори. А Вие им предлагате вече 7 години директори на театър. Постоянно нови и нови директори, административни преразглеждания и прехвърляния. И това наричате „реформа“. Не, това е уреждане на близките до Стефан Кръстев хора. И това не дава на перничани, което искат – местен театрален продукт.

Хората помнят Георги Русев, помнят Буфо Буболечки, помнят Аполо

Перничани помнят едно време титаничният Георги Русев, помнят и аматьорите Буфо Буболечки, театралната младежка група „Аполо“ и други, които бяха звездите на града. Всички ги знаехме и им се радвахме. Толкова ли е трудно да се създаде новия им вариант? Толкова ли е трудно децата, завършващи детската театрална школа в Перник „Мускетари“ да бъдат новите звезди на Перник в пернишкия театър „Боян Дановски“? Лесно е! Но зам.кмета Стефан Кръстев или не може или не иска това. И предлага само нови директори и прехвърля театъра от пусто в празно. А защо вие седем години му се връзвате, г-н Владимиров и потъвате надолу с неговите решения?

Стефан Кръстев губи почва

Видяхме, че уважавания зам.кмет Кръстев се е засегнал от публикациите в „За Перник“ за новата му театрална катастрофа, наричайки ги с големи букви – ФАЛШИВИ НОВИНИ.

По коректно и точно отразяване от това, г-н Кръстев, на тази супер куца реформа, трудно ще може да се намери. Дори самият нов директор на Двореца на културата Кристиян Петров направи изявление, че не е подготвен с концепция за театър „Боян Дановски“, който му го връчвате. Това казва всичко!

Господин Кръстев е качил и постер на културния афиш на Перник в своя защита, но реално точно той обезличава думите му. В афиша няма НИТО едно събитие на пернишкия тетаър „Боян Дановски“. Нула! Хората плащат за пернишки театър – такъв в афиша няма. Има от другите населени места. Там, където хората са си свършили работа, а не като Общината на ралния кмет Стефан Кръстев.

Нашата работа е да пишем новини, г-н Кръстев, а Вашата е да правите театър – къде в афиша виждате постановка на театър „Боян Дановски“, който перничани финансират? Никъде!

Ако така подвеждате кмета Станислав Владимиров, както казват общинарите из коридорите на властта, наричайки ви „реалния кмет„, нищо чудно, че в града ни вече два мандата имаме само директори на театъра, но не и театрални постановки. Не и актьори, а само директори. Директори, назначени от вас на различни места, за да ви бранят долу в коментарите. Къде са актьорите – това са реалните хора, които правят театъра? Къде е трупата?

Надяваме се повече да не потапяте кмета Станислав Владимиров надолу с тези тънки реформи, а да се вслушате в гласа на перничани. Защото е време за резултати – да се покаже какво можете след 7 години управление. Иначе превръщате Общината в театър, а кмета Владимиров в комичен/трагичен герой, който публиката накрая ще освирка, за съжаление.