Давид от Брезник избухна с песен: Ще влезе ли в Тop10 на BG Voice?

15.11.2025 zapernik За Перник 0

Давид Миланов от град Брезник, който очарова всички в „Гласът на България“ и беше на крачка да спечели, пусна нова песен.

Песента му „Цялата Вселена“ влиза като ново предложение в класацията BG Voice top 10 на The voice
А всички, които искат да подкрепят Давид и харесват песента му могат да гласуват за нея ТУК.

