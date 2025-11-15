Давид от Брезник избухна с песен: Ще влезе ли в Тop10 на BG Voice?

Давид Миланов от град Брезник, който очарова всички в „Гласът на България“ и беше на крачка да спечели, пусна нова песен.

Песента му „Цялата Вселена“ влиза като ново предложение в класацията BG Voice top 10 на The voice

А всички, които искат да подкрепят Давид и харесват песента му могат да гласуват за нея ТУК

