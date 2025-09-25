Перник кипи от скандали: нидерландец блъсна бившата си в шивашка фабрика, а мъж от Студена преби жена си след семеен скандал

Перник пак влезе в криминалните хроники с два случая на физическа разправия за един ден.

От полицията съобщават, че : 47-годишен гражданин на Нидерландия е задържан за причиняване на лека телесна повреда. Инцидентът е станал вчера около 14, 00 ч. в шивашка фабрика в гр. Перник. Между чужденецът, собственик на фабриката и 50-годишната му бивша приятелка и съдружник в бизнеса от гр. София възникнал имуществен спор при който мъжът блъснал жената и й причинил лека травма на горен крайник. Пристигналите на място полицаи задържали нидерландеца за срок до 24 ч. и е образувано бързо производство по чл. 131, ал. 1, т. 1 от Наказателния кодекс. Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура – Перник.

В същия ден в с. Студена 49-годишна жена потърси помощ, след като съпругът ѝ я пребил при пореден семеен скандал. Полицията реагирала светкавично, а 52-годишният насилник бил закопчан и отведен в ареста с мярка за 24 часа. Работата и по двата случая продължава под надзора на прокуратурата.