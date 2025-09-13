Млада перничанка представи книга на ужасите

Днес, 13 септември в Регионалния исторически музей – Перник се състоя премиерата на петата книга на младата писателка Сесилия Александрова. Събитието е организирано от самата авторка с подкрепата на Itena Androva и Румяна Пелова.

Романът „Калугерка“ обещава да потопи читателите в мистиката на славянския фолклор, като проследи едно въображаемо пътешествие из селата на средновековна България. Историята съчетава автентична атмосфера и елементи на ужаса, за да създаде въздействащ литературен свят.

Организаторите подчертават, че това е още една стъпка в творческия път на Сесилия Александрова, която за кратко време успя да се наложи като един от младите и обещаващи гласове в съвременната българска литература.