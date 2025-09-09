ОТКРАДНАХА КУЧЕ от породата бигъл в гората край Лобош, каишката му е намерена закачена на клон, стопаните обявиха възнаграждение при при връщане или достоверна информация

На 7 септември в гората на село Лобош е било откраднато женско куче от породата бигъл, съобщават до ZaPernik.com. Изчезналото животно е на име Клеър, на 7 години, мини вариант, кафяво-бяло-черно оцветяване и с характерен белег на ухото. Стопаните уточняват, че кучето е леко пълничко и е чипирано.

Следите сочат към умишлена кражба – каишката е била намерена закачена на клон, а медальонът е премахнат. Случаят вече е подаден в полицията, която разследва изчезването на домашния любимец.

Собствениците обявяват възнаграждение за връщането на Клеър или за достоверна информация, която може да помогне за откриването ѝ. Всеки, който има данни, може да се свърже на телефон 0895 300058 или 0898 665790.

