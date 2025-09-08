ВОДНАТА КРИЗА В БРЕЗНИК: Кметът Узунов разкри какво стои зад празния язовир – тригодишно засушаване и 80% загуби по мрежата, докато общината спешно пробива нов сондаж и чака бутилирана вода от държавния резерв

Кметът на Брезник Васил Узунов избухна срещу „манипулации и лъжи“ в социалните мрежи около водната криза в града. В пространно изявление той разобличи разпространявано видео като умишлена дезинформация, заяви, че язовирът страда от тригодишно засушаване, а ВиК мрежата губи над 80% от водата заради амортизация.

Узунов подчерта, че общината не продава вода, не е свързана с мината и че до дни нов сондаж ще вкара свежи количества във водопроводната мрежа. Той предупреди, че „експерти“ и партийни активисти търсят сензация и рейтинг, докато реалната работа по проекти и доставки на чиста вода за социални заведения вече е в ход. „Брезник не е нито забравен, нито безгласен“, отсече кметът.

„Избягвам изяви във Фейсбук, но когато лъжата и дезинформацията засягат целия Брезник – не мога да се въздържа от реакция.

Днес получих прикаченото видео, което представлява една умишлена манипулация. И тук не говорим за едно неопитно момиче, което дори не знае кой въпрос до коя компетентна институция да зададе с помощта на изкуствен интелект, защото не познава структурата в държавната администрация. Тук говорим за умишлена дезинформация и объркване на населението.

Тогава, когато организаторите на протести и други „експерти“ по язовирите обикаляха, за да намерят подходящо място да заснемат поредната измислица, минаха на пет метра от мен. И ако търсеха истината, а не сензацията, имаха възможността да поговорим и да им покажа всичко, което се изгражда там. Тогава нямаше да го разглеждаме като поредната лъжа, а като обикновено невежество. Но истината е важна за нас – гражданите на Брезник. Останалите търсят рейтинг.

Истината е следната:

1. Язовирът е построен на р.Гърлска и се пълни от собствен водосбор и посредством допълнителна пълнеща деривация на р. Билинска, а не от мястото, показано във видеото, което е дерето на реката след язовирната стена. Поради три поредни години и продължаващото засушаване в язовира не постъпват достатъчно води, а само се разходват, което и доведе до моментното му състояние.

2. Мината няма връзка с водопроводната мрежа – доказано е официално от ВиК – Перник.

3. Не се подава питейна вода за промишлени цели, ферми, производства и всякакви други предположения.

4. Общината не продава вода на никого. Законът не ни позволява да назначаваме ВиК техници. Въпреки това хората търсят първо нас за аварии и проблеми с водата.

5. Единственото дружество в България, което продава вода на ВиК оператор, е „Водоснабдяване“ ООД. Принципал и собственик на капитала на това дружество е Общински съвет – Брезник.

6. ВиК инфраструктурата е много остаряла. Загубите по нея са повече от 80%. И това не е проблем само в Брезник.

7. ВиК – Перник не разполага нито с човешки, нито с финансов ресурс за поддържане на мрежата, какво остава за подобряването ѝ. Кметовете и кметските наместници по населени места са принудени да търсят аварии и да следят за спазването на режимите.

8. Приоритетно се работи по проекти, свързани с подобряването на ВиК инфраструктурата. В инвестиционната програма на общините за 2025 г. са заложени 21 проекта в сектора. Програмата е публична.

9. Частичното бедствено положение се нарича „частично“, защото е за част от територията на общината, където водата е негодна за пиене – само за гр. Брезник.

10. Общинските институции – Домашен социален патронаж, Детска млечна кухня, Центърът за хора с увреждания – вече са обезпечени, а до началото на учебната година и за училището ще бъде осигурена чиста питейна вода. Очакваме и доставка на бутилирана вода от държавния резерв за населението.

11. До дни от новия сондаж в с. Гърло ще бъдат вкарани допълнителни количества вода във водопроводната мрежа.

Всичко това е резултат от работа, а не от празни приказки.

Да, не правя изявления на площада и не участвам в такива – всяка официална информация е на сайта и на таблото на общината (за по-възрастните ни съграждани).

Всеки проект е одобрен с решение на Общински съвет. Заседанията са публични. Всеки е добре дошъл. Вратите на кабинета ми винаги са отворени – всеки ден!

Да, не отговарям на провокации в социалните мрежи, не членувам в групи, в които на пиедестал е идеята да се злослови срещу общината от анонимни хора, където информацията се управлява и друг определя кой коментар да бъде изтрит и кой – оставен, в зависимост от политическата му принадлежност.

Да, кризата е тежка. Но няма неизпратено писмо, няма незадействана институция в лицето на държавата.

В момента се правят всякакви опити от „загрижени експерти“, политически партии и неправителствени организации. Кризата ще премине и всички те ще си тръгнат от града ни, без повече да се интересуват от нас – както се случва всеки път.

Винаги съм заставал до брезничани. Подкрепих и протеста, който организираха пред Общината. Аз бях там, заради родителите и децата ни.

Като изключим желаещите да станат известни чрез нас, на всички свои съграждани, които в момента са потърпевши от кризата, искам да кажа:

Брезник не е нито забравен, нито безгласен.“