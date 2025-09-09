Стопани откриха кучето си в безпомощно състояниеию на двора си в град Батановци, води се разследване

Служители от Първо РУ разследват причините за смъртта на

куче.

Вчера около 10, 15 ч. бил подаден сигнал от 48-годишна жителка на гр. Батановци, че заедно със съпруга й са намерили в двора им домашното куче в безпомощно състояние.

Незабавно са го закарали във ветеринарна клиника в гр. Перник където по-късно е починало.

Служители на полицията са предприели действия за установяване на причините за смъртта на животното.

Предстои аутопсия и назначаване на съответните експертизи.

Образувано е досъдебно производство и работата ще продължи под надзора на прокуратурата.