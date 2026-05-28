Багери влязоха в „Хумни дол“

Тежка техника влезе в Хумни дол, след като Община Перник премахна опасен изоставен блок, който от години тънеше в разруха и създаваше риск за хората в района.

Паралелно с това през изминалата седмица екипи на ОП „ФЛОР“ са съборили още 13 незаконни постройки в квартала.

Според информацията акциите по разчистване и премахване на незаконни обекти ще продължат и през следващите месеци, като целта е да бъдат премахнати опасни и незаконно изградени сгради в различни части на града.

Жители на района отдавна сигнализираха, че изоставеният блок е бил превърнат в опасно място — със счупени прозорци, рушащи се конструкции и съмнителни посетители.