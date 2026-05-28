Брезник събира на 1 юни всички деца на площада за купон

Брезник организира мащабен детски празник за 1 юни с аниматори и надуваем „Джурасик свят“

Община Брезник и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) организират специално събитие по повод Международния ден на детето. Всички малчугани от града и региона са поканени да се включат в честването на най-слънчевия детски празник.

Програмата обещава много забавления, интерактивни игри и лакомства за присъстващите. За доброто настроение на децата ще се погрижат професионалните аниматори от парти агенция „Маска“, които са подготвили разнообразни активности. Специално за най-малките посетители ще бъде монтиран атрактивен надуваем плейграунд „Джурасик свят“.

Празненството ще се състои на 1 юни 2026 г. (понеделник) от 15:00 часа. Домакин на проявата ще бъде Градският площад в Брезник, където ще бъдат обособени различните зони за игри и забавления. Организаторите канят всички родители и техните деца да споделят празника заедно.