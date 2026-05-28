Димо Дренчев се изгаври с ППДБ: „13 години воюваха с Пеевски, а днес лидерът им е с по-нисък рейтинг“

Народният представител от Възраждане Димо Дренчев публикува остър коментар в социалните мрежи, с който директно удари по Продължаваме промяната – Демократична България и медийната среда около тях.

Повод за подигравката стана публикувана графика с рейтингите на Атанас Атанасов и Делян Пеевски, според която лидерът на ДСБ е с по-нисък рейтинг от санкционирания по „Магнитски“ политик.

В публикацията си Дренчев припомня протестите #ДАНСwithme от 2013 година и твърди, че в продължение на 13 години партии, медии и неправителствени организации са превръщали Пеевски в „архивраг на демокрацията“.

„Десетки хиляди статии, интервюта, протести… И накрая идва това! Собственият им лидер да е с по-нисък рейтинг от „Шиши“!“, пише депутатът.

Той изброява медии като „Капитал“, „Дневник“, „Клуб Z“, „Медиапул“, „Свободна Европа“ и други, които според него години наред водели целенасочена кампания срещу Пеевски.