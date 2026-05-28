След акция в Перник: два ареста и една конфискувана кола

Двама са прибрани от полицията в Перник в рамките на едно денонощие, след като бяха хванати в нарушения на пътя. Акциите на униформените завършиха с две бързи производства, два ареста и една конфискувана кола.

Първият случай е от вчера около обяд, когато патрул спира за проверка лек автомобил Шкода Фабия в района на жп гара Разпределителна. Зад волана се оказал 65-годишен мъж от София, който очевидно е решил да се почерпи сериозно преди да потегли. Дрегерът бързо свалил картите и отчел завидните 1,86 промила алкохол в издишания въздух. Възрастният шофьор категорично отказал да даде кръвна проба за химичен анализ, което обаче не го спасило. Мъжът е прибран в ареста за 24 часа, а Шкодата му е отнета на място от органите на реда.

Само няколко часа по-рано, около 01:30 часа през нощта, друг столичанин е проявил пълно безразсъдство в пернишкия квартал Църква. Пътните полицаи спрели за проверка луксозен Мерцедес, управляван от 29-годишен софиянец. При проверка в системата обаче излязла любопитна подробност. Оказало се, че младежът изобщо няма право да сяда зад волана, тъй като книжката му вече е била отнета административно за абсолютно същото нарушение. Тъй като не е издържал и една година без да погази закона отново, той също е прекарал нощта в полицейския арест. Работата по документирането на двата случая продължава с пълна сила.