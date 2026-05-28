Кметът на Перник се появил едва 3 пъти за 41 заседания

Напрежение избухна по време на днешната сесия на Общински съвет – Перник, след като стана ясно, че кметът Станислав Владимиров е влизал в залата само три пъти за общо 41 заседания.

Според изнесените данни и трите появявания били чисто протоколни — първо за полагането на клетва, а след това за връчване на отличия на лекари и почетни граждани.

Темата беше повдигната от общинския съветник Милан Миланов, който директно попита защо кметът не присъства и не отговаря лично на въпросите на съветниците.

„Присъствието е само за снимки“, коментира Миланов.

В защита на Владимиров се включи заместник-кметът Стефан Кръстев, който заяви, че въпреки отсъствието на кмета, администрацията давала отговори и внасяла необходимите докладни.

„Ако аз не съм Ви достатъчен или кметът Ви липсва, знаете къде е кабинетът му“, отвърна Кръстев.

„Вие ли сте реалния кмет, както пише в любимия ви сайт„, контрира Миланов, визирайки любимия сайт на кмета Владимиров – zaPernik.com, през който основно вървеше пропагандата на властта откакто е на власт.

Размяната на реплики допълнително изостри отношенията в залата, а според част от съветниците липсата на кмета демонстрира неуважение към институцията Общински съвет.