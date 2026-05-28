Стрелба в гръцки магазин

Гръцката полиция е задържала трима души след случай на стрелба в магазин за мобилни телефони в Атина вчера, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

При инцидента е ранен тежко мъж, собственик на търговския обект, който се е намирал в него по време на нападението, предаде бТВ.

По данни на полицията въоръжен мъж е влязъл в магазина в късния следобед и е прострелял собственика два пъти в областта на бедрата. След нападението е избягал с автомобил, с който са го чакали негови съучастници.