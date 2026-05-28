Скандален татус на прокурорския син потресе дори близките му

Нови шокиращи детайли изплуваха около Васил Михайлов, който в момента е зад решетките след зрелищния си арест през май.

Според хора от обкръжението му, прокурорският син носел ужасяваща татуировка, която дори негови познати определяли като стряскаща. На крака му бил изобразен клекнал полицай с насочен пистолет, а над него стоял надписът: „Умира този полицай, който е най-добрия“.

По думите на близки до Михайлов, татусът предизвиквал смут още преди серията му криминални скандали да гръмне публично.

Перник от години свързва името на прокурорския син с агресия, побои и заплахи. Срещу него се водят дела за общо осем престъпления, извършени в периода 2021–2022 година.

Сред обвиненията са побои по хулигански подбуди, причиняване на средни телесни повреди, грубо нарушаване на обществения ред и закани за убийство.

Едно от най-шумните дела срещу него е за случай край детска площадка в Перник, където според прокуратурата се заканил с убийство на мъж и му нанесъл побой.

По друго разследване Васил Михайлов е обвинен, че с месеци е тормозил и заплашвал жена от Перник, с която имал връзка.

След месеци укриване Михайлов беше заловен на 22 май 2026 година и приведен в затвора за изтърпяване на ефективна присъда.