Пернишкото острие Ралица Андреева може да изгори от политиката

Общинската съветничка Ралица Андреева е на път да приключи политическата си кариера в Общинския съвет, гърмят колоарите на властта.

Това, което казват хора е , че на проведено заседание на Общинския съвет, Ралица Андреева не е декларирала „конфликт на интереси“

По Закона за конфликт на интереси е трябвало да се декларира такъв, тъй като днес се е разглеждал бюджета на Детско и ученическо хранене в Общински съвет. Ралица Андреева работи там, въпреки, че е общински съветник. Но тя не е декларирала конфликт по време на заседанието.

Общински съветници казват, че държавните или съдебни органи, могат да я отстранят от общинския съвет за такова нарушение.

Следим темата дали ще се стигне до там.