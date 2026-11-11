Брезник изненада България с едни от най-безопасните пешеходни пътеки

Брезник се нареди сред отличниците по безопасност на пешеходните пътеки. Докато в голяма част от България състоянието на зебрите е тревожно, малката община в Пернишко се оказа една от само две в Югозападна България с висок индекс на безопасност.
Това показва национален доклад за безопасността на движението през 2025 година, приет от Министерския съвет на 28 октомври 2026 г., съобщава Zapadno.com.
В Югозападна България единствено Брезник и Гоце Делчев попадат в категорията с висок индекс на безопасност на обследваните пешеходни пътеки.
В България положението е далеч по-тревожно
През 2025 година в 245 общини са проверени общо 12 255 пешеходни пътеки.
Резултатите показват сериозни проблеми:
При 18% от пътеките маркировката не отговаря на нормативните изисквания.
При 29% има несъответствия при пътните знаци.
Цели 81% нямат допълнително двустранно насочено осветление.
Още по-притеснително е, че 75% от обследваните общини попадат в категориите с нисък или критичен индекс на безопасност.
На този фон Брезник се откроява с оценка във високата категория – между 85% и 95%. Точният резултат на общината не е посочен в публикацията.
Какво направиха в Брезник?
През тази година общината предприе допълнителни мерки за безопасност на пешеходците.
Всички пешеходни пътеки в град Брезник бяха оборудвани с мигащи пътни знаци, които привличат вниманието на водачите.
В началото на учебната година край училищата в Брезник и село Ноевци бяха поставени и фигури на пресичащи деца, които предупреждават шофьорите да намалят скоростта.
Още през 2025 година Брезник е бил сред общините с много висок индекс на безопасност в районите около училища и детски градини, наред с Белица, Гоце Делчев, Петрич и Чавдар.
Как се определя оценката?
Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“ оценява три основни показателя – пътна маркировка, пътни знаци и допълнително осветление. Резултатите се обобщават в общ индекс за обследваните пешеходни пътеки в съответната община.
Данните не означават, че в Брезник няма риск от катастрофи, а че състоянието на проверените пешеходни пътеки е оценено значително по-добре от това в повечето общини.
И докато десетки общини в страната имат сериозни проблеми с безопасността на зебрите, Брезник показва, че и малките градове могат да бъдат сред първенците по пътна безопасност.