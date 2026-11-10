Кирил Стоев с реакция за ужасяващата масова катастрофа на АМ „Тракия“

Кметът на Община Радомир Кирил Стоев изрази дълбоко съжаление за ужасяващата масова катастрофа станала тази сутрин на АМ „Тракия“ край Ямбол. По последни данни в мелето причинено от гъста мъгла са загинали 12 души, превозните средства участващи в катастрофата са били над 80. Има и много тежко ранени, а 11 ноември и обявен за Ден на траур.

Ето как коментира трагедията кметът на Радомир Кирил Стоев:

Днес автомагистрала „Тракия“ се превърна в място на човешка трагедия.

86 автомобила, участвали в две тежки верижни катастрофи. Зад тази стряскаща цифра стоят човешки съдби. Семейства, които са очаквали близките им да се приберат у дома. Родители, деца, съпрузи и приятели, за които един обикновен ден се превърна в кошмар. Ден, който се превърна в кошмар за всички в България!

Няма думи, които могат да облекчат болката от подобна загуба.

Изказвам най-искрените си съболезнования на семействата и близките на загиналите. Поклон пред паметта им! На пострадалите пожелавам сили, кураж и бързо възстановяване.

В тези тежки часове искам да изразя дълбокото си уважение към лекарите, медицинските екипи, пожарникарите, полицаите и всички спасители, които се борят за човешки животи. Към всеки гражданин, който е спрял, подал е ръка, помогнал е на непознат, без да мисли за себе си.

Защото в моменти на трагедия човечността е тази, която ни прави общество.

Днешният ден трябва да бъде и болезнено напомняне за нещо, което твърде често забравяме – на пътя не сме сами. Зад волана носим отговорност не само за собствения си живот, но и за живота на хора, които никога не сме срещали.

Пътната безопасност не може да бъде тема само след поредната трагедия. Тя трябва да бъде ежедневна отговорност – на институциите, на всеки водач и на всеки от нас. А умението да окажем първа помощ може да се окаже границата между живота и смъртта.

Няма по-важен път от този, който ни връща живи при хората, които обичаме.

Нека бъдем по-внимателни. По-отговорни. По-човечни.

Светла памет на загиналите!

Кирил Стоев

Кмет на община Радомир